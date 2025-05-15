Азербайджанцы вновь становятся жертвами онлайн-мошенников

В Азербайджане зафиксирована новая волна кибермошенничества: с карт граждан похищены значительные суммы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, граждан предупредили о новой активности кибермошенников, целью которых стали банковские карты.

Злоумышленники похищают средства, получив доступ к конфиденциальным данным карт - таким как CVV/CVC-коды и одноразовые пароли (OTP), поступающие по SMS. Передача этих сведений третьим лицам может привести к потере денежных средств.

В случае отсутствия денег на карте преступники оформляют кредиты на имя владельца счёта.

По информации МВД, только 14 мая в результате атак были списаны суммы: 10 000, 4 100, 2 000, 1 945, 1 000, 320, 300, 250, 180, 70 и 49 манатов с карт разных граждан.

Правоохранительные органы настоятельно рекомендуют проявлять максимальную бдительность при получении подозрительных звонков и сообщений, особенно если вам предлагают "быстрый доход", страховые услуги, помощь в оформлении виз, улучшение состояния счёта или другие финансовые операции. Не стоит вступать в общение с незнакомыми абонентами - такие контакты лучше сразу прерывать и блокировать.