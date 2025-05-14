В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о потенциальном присоединении Азербайджана к Авраамическим соглашениям.

Day.Az представляет публикацию:

Потенциальное присоединение Азербайджана к Авраамическим соглашениям может стать ключевым стратегическим шагом в укреплении мира и стабильности на Ближнем Востоке и в Закавказье, а также послужить важным инструментом сдерживания влияния Ирана и Китая в регионе.

Стив Виткофф, советник президента Дональда Трампа, в эксклюзивном интервью Breitbart подтвердил, что "существует мощная дипломатическая энергия", направленная на расширение Авраамических соглашений в ближайшие месяцы. И Азербайджан, по его словам, является одной из стран, которая всерьез рассматривается в числе новых участников.

Для Азербайджана участие в Авраамических соглашениях откроет доступ к новым уровням сотрудничества в сфере безопасности, высоких технологий и энергетики - особенно с Израилем и странами Персидского залива. Азербайджан уже давно выстраивает тесные отношения с Тель-Авивом, включая оборонные контракты, разведывательное взаимодействие и поставки энергетических ресурсов. Формализованное участие в соглашениях лишь укрепит эти связи и выведет их на уровень стратегического партнёрства, с более явной поддержкой со стороны США.

С геополитической точки зрения, участие Азербайджана также может сыграть роль баланса в отношениях с Ираном, который традиционно воспринимает Авраамические соглашения как угрозу своему региональному влиянию. Баку, не имея амбиций на дестабилизацию, может использовать этот шаг как способ защиты своих интересов - и в вопросе нормализации отношений с Арменией, и в отношении угроз с южного направления. Более того, США и их союзники, рассматривающие Азербайджан как светское, мусульманское и по-настоящему самостоятельное государство, получат крепкого партнера на перекрестке Европы и Азии, в регионе, где слишком долго доминировали нестабильность и враждебные альянсы.

Добавим к этому экономический фактор. С расширением инициативы IMEEC - Индия - Ближний Восток - Европа - Экономический коридор - Азербайджан оказывается в выгодной позиции. Он уже играет важную роль в Восточном транспортном коридоре и может стать одним из логистических узлов новой альтернативы китайскому "Поясу и пути". Участие в Авраамических соглашениях сделает Азербайджан еще более привлекательным для инвесторов, логистических операторов и технологических партнеров с Запада.

С точки зрения администрации Трампа, расширение Авраамических соглашений - это не только про мир между Израилем и арабским миром, но и про формирование нового глобального порядка, в котором США возвращают себе роль главного арбитра и гаранта безопасности. Азербайджан идеально вписывается в эту архитектуру: как мусульманская страна, сотрудничающая с Израилем, как мост между Востоком и Западом, и как надежный партнер Вашингтона в регионе с повышенной турбулентностью.

Если Азербайджан действительно присоединится к Авраамическим соглашениям, это станет мощным сигналом. Сигналом того, что альянсы, построенные на прагматизме, стабильности и совместной выгоде, способны преодолевать старые конфликты и формировать новое будущее - не только для Ближнего Востока, но и для всего трансконтинентального пространства от Каспийского моря до Средиземноморья.