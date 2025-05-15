https://news.day.az/sport/1752822.html Азербайджанские гимнастки начинают Кубок Европы Сегодня в Бургасе (Болгария) начинается Кубок Европы по художественной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.
Азербайджанские гимнастки начинают Кубок Европы
Сегодня в Бургасе (Болгария) начинается Кубок Европы по художественной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.
Азербайджан в состязаниях личниц представлен Говхар Ибрагимовой и Зохрой Джафаровой.
Всего в Кубке Европы примут участие 118 граций из 12-ти стран.
В Бургасе проходит второй турнир серии, а первый состоялся в начале месяца в Баку.
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