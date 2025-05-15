Азербайджанские гимнастки начинают Кубок Европы

Сегодня в Бургасе (Болгария) начинается Кубок Европы по художественной гимнастике.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в первый день пройдут выступления в индивидуальном зачете. Сеньорки выступят с обручем и мячом в рамках квалификации многоборья.

Азербайджан в состязаниях личниц представлен Говхар Ибрагимовой и Зохрой Джафаровой.

Всего в Кубке Европы примут участие 118 граций из 12-ти стран.

В Бургасе проходит второй турнир серии, а первый состоялся в начале месяца в Баку.