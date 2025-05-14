Нетаньяху обвинил Макрона

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, обвинения прозвучали после того, как Макрон назвал политику Израиля в Газе "позорной".

Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему твердо придерживается своих целей в войне: добиться освобождения заложников, разгромить ХАМАС и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.