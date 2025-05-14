https://news.day.az/world/1752728.html Нетаньяху обвинил Макрона Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке ХАМАС. Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, обвинения прозвучали после того, как Макрон назвал политику Израиля в Газе "позорной".
Нетаньяху обвинил Макрона
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в поддержке ХАМАС.
Как передает Day.Az со ссылкой на Reuters, обвинения прозвучали после того, как Макрон назвал политику Израиля в Газе "позорной".
Нетаньяху заявил, что Израиль по-прежнему твердо придерживается своих целей в войне: добиться освобождения заложников, разгромить ХАМАС и гарантировать, что сектор Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля.
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