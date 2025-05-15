PlayStation подорожает

Японская компания Sony рассказала о вариантах реагирования на повышенные пошлины администрации президента США Дональда Трампа. На это обратило внимание издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В ходе финансового отчета Sony сообщила, что высокие пошлины повлияют на показатели корпорации. Чтобы снизить их влияние, IT-гигант может поднять цены на свои консоли и переложить таким образом часть расходов на потребителей. В середине апреля некоторые приставки PlayStation уже подорожали в Европе, Британии, Австралии и Новой Зеландии.

Также финансовый директор Sony Линь Тао заявил, что Sony рассматривает возможность переноса производства PlayStation в США. Генеральный директор корпорации Хироки Тотоки заметил, что PS можно локально выпускать в Соединенных штатах, и фирма рассмотрит эту возможность в будущем. В настоящий момент IT-гигант производит большую часть приставок в Китае.

В Sony заявили, что за 12 месяцев финансового года фирма отгрузила на рынок 18,5 миллиона приставок. Для сравнения, в прошлом году ей удалось поставить 20,8 миллионов единиц PlayStation. Таким образом, общий объем поставок PS5 приблизился к 77,7 миллионам консолей.