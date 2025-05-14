iPhone проиграл конкуренцию в Китае

Поставки смартфонов Apple в Китае резко сократились. Об этом сообщает издание DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты сослались на отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий (CAICT). Согласно их данным, в марте 2025 года корпорация Apple отгрузила на рынок Китая 1,89 миллиона единиц смартфонов. Для сравнения, в марте 2024-го компания поставила 3,75 миллиона единиц гаджетов. Таким образом, поставки сократились на 49,6 процента в годовом исчислении.

Аналитики заметили, что доля Apple на местном рынке смартфонов сократилась до 8 процентов. В отчете отмечается, что американская компания проиграла конкуренцию местным брендам. Их позиции на родном рынке крайне сильны: суммарно все производители смартфонов из Китая имеют здесь долю 92 процента. Однако IT-гигант из США все равно остается главным иностранным брендом смартфонов в Поднебесной.

По данным Counterpoint Research, лидером китайского рынка смартфонов оказалась Huawei с долей 19,4 процента. Ниже расположились Vivo, Xiaomi и Oppo. Большую роль играет недоступность сервисов искусственного интеллекта (ИИ) на iPhone, а также высокая стоимость устройств Apple. Так, китайские власти выделяют гражданам субсидии на покупку смартфонов, если те стоят менее 6000 юаней. Для сравнения, самый дешевый iPhone 16 здесь стоит 5999 юаней.