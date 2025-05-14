https://news.day.az/sport/1752745.html Объявлено место проведения матча Азербайджан - Украина Определились место и время начала домашнего матча сборной Азербайджана по футболу против сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА. Игра, которая пройдет в Баку девятого сентября, пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.
Объявлено место проведения матча Азербайджан - Украина
Определились место и время начала домашнего матча сборной Азербайджана по футболу против сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2026.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Игра, которая пройдет в Баку девятого сентября, пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.
Отметим, что эта встреча состоится в рамках второго тура группы D.
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