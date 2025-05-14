Объявлено место проведения матча Азербайджан - Украина

Определились место и время начала домашнего матча сборной Азербайджана по футболу против сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2026.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Игра, которая пройдет в Баку девятого сентября, пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Матч начнется в 20:00.

Отметим, что эта встреча состоится в рамках второго тура группы D.