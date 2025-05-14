В Баку откроется выставка "Несвиж - наследие мировой культуры"

В Азербайджанском национальном музее искусств 19 мая в 16:00 состоится открытие выставки "Несвиж - наследие мировой культуры" Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж" Беларуси, сообщили Day.Az в пресс-службе музея.

Выставка организована Азербайджанским национальным музеем искусств и Национальным историко-культурным музеем-заповедником "Несвиж" при поддержке министерств культуры Азербайджана и Беларуси.

Экспозиция будет состоять из 23 планшетов с изображениями экстерьера и интерьеров Несвижского замка XVI-XVIII веков, где расположен музей-заповедник, а также фотографиями выставочных залов и видеороликом.

Несвижский замок считается одним из красивейших замков Европы. Около пятидесяти музейных залов замка представляют собой уникальное пространство, отражающее достижения древней и современной белорусской культуры.

В рамках выставки для посетителей будет организована экскурсия "Традиции дворцовых пиров", основанная на интерактивном взаимодействии. Программа охватывает темы, связанные с искусством танца как неотъемлемой частью придворных празднеств, экзотикой дворцовой кухни, особенностями княжеской охоты, а также включает интеллектуальные развлечения и игры.

Во время открытия выставки гости смогут присоединиться к тематической экскурсии, которую проведут сотрудники музея в костюмах соответствующей исторической эпохи, а также принять участие в мастер-классах по средневековым танцам.

20 мая в 14:00 посетители смогут принять участие в очередной тематической экскурсии и мастер-классах, которые проведут сотрудники Национального историко-культурного музея-заповедника "Несвиж".

Выставка продлится до 15 июня 2025 года.

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