Минфин США начал процесс снятия санкций с Сирии

Соединенные Штаты приступили к снятию антисирийских санкций, заявил министр финансов страны Скотт Бессент на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Министерство финансов [США] принимает меры по смягчению санкций, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению Сирии к миру", - написал глава американского минфина.

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью "дать ей шанс".

Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были "жесткими и парализующими", выполнили свою важную роль.