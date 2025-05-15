https://news.day.az/world/1752833.html Минфин США начал процесс снятия санкций с Сирии Соединенные Штаты приступили к снятию антисирийских санкций, заявил министр финансов страны Скотт Бессент на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Минфин США начал процесс снятия санкций с Сирии
Соединенные Штаты приступили к снятию антисирийских санкций, заявил министр финансов страны Скотт Бессент на своей странице в соцсети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Министерство финансов [США] принимает меры по смягчению санкций, чтобы стабилизировать ситуацию и способствовать продвижению Сирии к миру", - написал глава американского минфина.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о своем решении отменить санкции, введенные против Сирии, аргументируя это необходимостью "дать ей шанс".
Выступая на форуме в Саудовской Аравии, президент США отметил, что прежние санкции, хотя и были "жесткими и парализующими", выполнили свою важную роль.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре