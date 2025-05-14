Какова ситуация на рынке жилья в Баку?

За последний год цены на вторичном рынке жилья по городу Баку сохранили тенденцию к росту. В период с апреля 2024 года по апрель 2025 года был зафиксирован двузначный процент роста средних цен (около 10-15%). За исключением коротких фаз, когда на рынке наблюдалась стагнация, общая тенденция была в сторону повышения.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Палаты оценщиков Азербайджана Эльнур Фарзалиев, передает Day.Az.

Он подчеркнул, что высокий спрос, особенно в сегменте жилья в новостройках, привел к быстрому росту цен.

"Хотя количество квартир, выставленных на продажу, увеличилось в результате оживления рынка, цены снова выросли, поскольку это увеличение не полностью удовлетворило спрос. Рост цен во много раз превышает общий уровень инфляции в стране - например, рост цен на жилье в 2025 году превысил потребительскую инфляцию по стране в 2,6 раза", - сказал Фарзалиев.

Он отметил, что заметные изменения наблюдались и в структуре рынка.

"Хотя изменение правил ипотеки (требование о наличии источников при крупных выплатах и ограничение на кредитование старых домов) сначала снизило активность на рынке, позже покупатели адаптировались к этой ситуации. В результате в сегменте старого жилья цены оставались относительно стабильными, в то время как в сегменте нового жилья рост продолжался. На рынке возросла активность покупателей с инвестиционными целями - люди покупают недвижимость, особенно квартиры в строящихся новостройках, как инвестицию. Это, в свою очередь, приводит к тому, что на рынке появляется все больше новых квартир. Такие структурные изменения также влияют на расчет средних цен; но в целом влияние изменения рыночной структуры на рост цен в период 2024-2025 гг. было ограниченным (т. е. повышение цен в основном обусловлено давлением реального спроса)", - отметил Фарзалиев.

По его словам, по причинам роста цен эксперты выделяют ряд факторов.

"В первую очередь, рост затрат на строительство и материалы повышает стоимость нового жилья, что сказывается на ценах продажи. В то же время стабильность покупательной способности маната и привлекательность инвестиций в недвижимость побуждают население направлять свои сбережения на покупку жилья. В последние годы на фоне низких процентных ставок по банковским вкладам покупка жилья стала одним из основных средств сохранения и приумножения капитала. В частности, это также отмечается как фактор, повышающий цены, поскольку снос и обновление старых зданий создает ожидания дальнейшего роста спроса на жилье в будущем. Продолжение и расширение ипотечного кредитования также обеспечивает дополнительный спрос на рынке, поддерживая его покупательную способность", - сказал он.

Э. Фарзалиев отметил, что в 2024-2025 годах бакинский рынок вторичного жилья находится в активной фазе - цены растут, количество покупок растет.

"Хотя предложение на рынке растет, цены не снижаются, поскольку спрос превышает темпы. По прогнозам экспертов, даже в ближайшей перспективе удешевления жилья в Баку не ожидается; напротив, через определенные промежутки времени рост может продолжиться. Основная причина этого в том, что есть покупатели, которые покупают жилье даже по нынешним высоким ценам, то есть спрос достаточно высок. При этом расходы на строительство новых многоквартирных домов в городе (стоимость земли, материалов и т.д.) неуклонно растут, что не позволяет снизить цены на предложения.

Таким образом, годовой анализ показывает, что рынок недвижимости Баку находится в периоде подъема в 2024-2025 годах. Повышение цен происходит в результате совокупного влияния таких факторов, как демографические и инвестиционные факторы, состояние строительного сектора и макроэкономическая стабильность. Хотя соотношение нового и старого жилья в структуре рынка, а также доля дорогостоящего и дешевого сегментов изменились, основным фактором, влияющим на общую тенденцию, по-прежнему является наличие сильного спроса и конкуренция с ограниченным предложением. Пока интерес покупателей к жилью остается высоким, а экономические условия существенно не меняются, стабилизация или снижение цен в ближайшее время не представляется реальным - тенденция к росту на рынке пока сохранится", - отметил Фарзалиев.