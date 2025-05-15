Пакистан предлагает широкие возможности для инвесторов из Азербайджана
Пакистан предлагает широкие возможности для инвесторов из Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр железных дорог, член Национальной ассамблеи Пакистана Билал Ажар Кайани в ходе II Международного форума аграрных инноваций в Баку.
"В Пакистане существует огромный потенциал для международных инвесторов, включая партнеров из Азербайджана. Пакистан открыт к сотрудничеству. Экономика страны движется по позитивной траектории", - заявил он.
По словам министра, за последний год Пакистану удалось стабилизировать экономику: выросли золотовалютные резервы, значительно снизилась инфляция, уменьшились цены на энергоресурсы. В стране началась оптимизация структуры федерального правительства.
"Мы создали единое окно для инвесторов - Совет по содействию специальным инвестициям (SIFC). Все эти меры направлены на упрощение работы для инвесторов, компаний и предпринимателей. Пакистан открыт для бизнеса", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Пакистан придаёт большое значение отношениям с Азербайджаном. "Это один из приоритетов для народа Пакистана. Мы - две братские страны", - добавил он.
Кайани подчеркнул, что сельское хозяйство - основа экономики Пакистана: оно составляет 23% ВВП страны и обеспечивает занятость 37% рабочей силы. В прошлом году рост сельского хозяйства составил 6%, а производство основных культур - хлопка, пшеницы, риса и кукурузы - увеличилось на 17%.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре