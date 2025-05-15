Пакистан предлагает широкие возможности для инвесторов из Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министр железных дорог, член Национальной ассамблеи Пакистана Билал Ажар Кайани в ходе II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

"В Пакистане существует огромный потенциал для международных инвесторов, включая партнеров из Азербайджана. Пакистан открыт к сотрудничеству. Экономика страны движется по позитивной траектории", - заявил он.

По словам министра, за последний год Пакистану удалось стабилизировать экономику: выросли золотовалютные резервы, значительно снизилась инфляция, уменьшились цены на энергоресурсы. В стране началась оптимизация структуры федерального правительства.

"Мы создали единое окно для инвесторов - Совет по содействию специальным инвестициям (SIFC). Все эти меры направлены на упрощение работы для инвесторов, компаний и предпринимателей. Пакистан открыт для бизнеса", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Пакистан придаёт большое значение отношениям с Азербайджаном. "Это один из приоритетов для народа Пакистана. Мы - две братские страны", - добавил он.

Кайани подчеркнул, что сельское хозяйство - основа экономики Пакистана: оно составляет 23% ВВП страны и обеспечивает занятость 37% рабочей силы. В прошлом году рост сельского хозяйства составил 6%, а производство основных культур - хлопка, пшеницы, риса и кукурузы - увеличилось на 17%.