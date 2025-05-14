https://news.day.az/economy/1752788.html Азербайджан и ЕБРР провели переговоры по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам - ФОТО Между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проведены обсуждения по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам. Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
Азербайджан и ЕБРР провели переговоры по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам - ФОТО
Между Азербайджаном и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) проведены обсуждения по "зеленой" энергии и инфраструктурным проектам.
Об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.
"Мы были рады встретиться с президентом банка Одиль Рено-Бассо в рамках ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Мы обсудили приоритетные направления сотрудничества нашей страны с банком, вопросы "зеленой" энергии и реализацию инфраструктурных проектов, подчеркнули важность усиления совместной деятельности для перехода к устойчивой экономике", - говорится в публикации.
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