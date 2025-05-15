https://news.day.az/society/1752898.html Сколько двойняшек и тройняшек родились в Азербайджане? За первые три месяца 2025 года в Азербайджане было зарегистрировано 22 119 новорожденных, в том числе 736 пар двойняшек и 42 случая рождения тройняшек.
Сколько двойняшек и тройняшек родились в Азербайджане?
За первые три месяца 2025 года в Азербайджане было зарегистрировано 22 119 новорожденных, в том числе 736 пар двойняшек и 42 случая рождения тройняшек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень рождаемости на каждую тысячу человек снизился с 9,7 до 8,8.
Среди новорожденных мальчики составили 53,5%, а девочки - 46,5%.
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