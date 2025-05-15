Сколько двойняшек и тройняшек родились в Азербайджане?

За первые три месяца 2025 года в Азербайджане было зарегистрировано 22 119 новорожденных, в том числе 736 пар двойняшек и 42 случая рождения тройняшек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уровень рождаемости на каждую тысячу человек снизился с 9,7 до 8,8.

Среди новорожденных мальчики составили 53,5%, а девочки - 46,5%.