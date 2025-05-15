МИД Турции о планах по контактам с делегацией РФ в Стамбуле

Четких решений относительно вероятных контактов представителей внешнеполитического ведомства Турции с российской делегацией, которая прибыла в Стамбул для переговоров по Украине, на этот момент еще нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Анкаре официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

"Пока еще окончательных [решений] о встрече нет", - указал он.

Кроме того, на отдельный запрос ТАСС о том, предполагается ли в каком-либо статусе участие чиновников МИД Турции в стамбульских переговорах, в настоящее время от ведомства комментариев не поступало.