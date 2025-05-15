https://news.day.az/world/1752868.html МИД Турции о планах по контактам с делегацией РФ в Стамбуле Четких решений относительно вероятных контактов представителей внешнеполитического ведомства Турции с российской делегацией, которая прибыла в Стамбул для переговоров по Украине, на этот момент еще нет. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Анкаре официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.
МИД Турции о планах по контактам с делегацией РФ в Стамбуле
Четких решений относительно вероятных контактов представителей внешнеполитического ведомства Турции с российской делегацией, которая прибыла в Стамбул для переговоров по Украине, на этот момент еще нет.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Анкаре официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.
"Пока еще окончательных [решений] о встрече нет", - указал он.
Кроме того, на отдельный запрос ТАСС о том, предполагается ли в каком-либо статусе участие чиновников МИД Турции в стамбульских переговорах, в настоящее время от ведомства комментариев не поступало.
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