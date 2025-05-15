https://news.day.az/world/1752846.html Десятки журналистов дежурят у места встречи делегаций России и Украины - ВИДЕО Десятки представителей прессы ожидают начала переговоров России и Украины у рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС. При этом сотрудники охраны просят прессу отойти от въезда в Долмабахче на располагающуюся рядом площадь. Сохраняется спокойная обстановка.
Десятки журналистов дежурят у места встречи делегаций России и Украины - ВИДЕО
Десятки представителей прессы ожидают начала переговоров России и Украины у рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
При этом сотрудники охраны просят прессу отойти от въезда в Долмабахче на располагающуюся рядом площадь. Сохраняется спокойная обстановка. Число журналистов продолжает увеличиваться.
Ранее источник ТАСС сообщил, что российская делегация прибыла в Стамбул. Начало переговоров ожидается около 10:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени).
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