Десятки журналистов дежурят у места встречи делегаций России и Украины

Десятки представителей прессы ожидают начала переговоров России и Украины у рабочего офиса президента Турции Долмабахче в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

При этом сотрудники охраны просят прессу отойти от въезда в Долмабахче на располагающуюся рядом площадь. Сохраняется спокойная обстановка. Число журналистов продолжает увеличиваться.

Ранее источник ТАСС сообщил, что российская делегация прибыла в Стамбул. Начало переговоров ожидается около 10:00 по местному времени (11:00 по бакинскому времени).