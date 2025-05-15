Во Франции, стране с богатейшими гастрономическими традициями, развернулась неожиданная драма, затрагивающая не только экономику, но и здоровье нации.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье российского издания "Новости Коми".

Издание подчеркивает, что знаменитая рекомендация диетологов о необходимости потребления "5 порций фруктов и овощей в день" стала для многих французов труднодостижимой целью.

"Цены на свежие продукты растут с каждым месяцем, и даже базовые овощи и фрукты становятся недоступными для большинства семей.

Еще недавно фрукты и овощи составляли неотъемлемую часть повседневного рациона жителей Франции. Бананы, яблоки и помидоры можно было найти в корзине каждого французского покупателя. Однако сегодня ситуация изменилась. Жительница Лиона, которая раньше регулярно покупала свежие овощи, с горечью рассказывает, что теперь позволяет себе только банан на завтрак и пару мандаринов для ребенка. Таких историй по всей стране становится всё больше. Люди вынуждены заменять свежие продукты на дешевые полуфабрикаты, фастфуд и сладости, что неминуемо сказывается на их здоровье", - говорится в статье.

Издание отмечает, что статистические данные лишь подтверждают эту тревожную тенденцию.

"По данным опросов, французы в среднем едят на 20% меньше фруктов и овощей, чем рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Каждый третий житель страны признается, что регулярно отказывается от покупки свежих продуктов из-за их высокой стоимости. Особенно трудно приходится многодетным семьям, студентам и пенсионерам - тем, кто уже и так вынужден считать каждую потраченную сумму", - говорится в статье.

Автор статьи подчеркивает, что несмотря на активное продвижение здорового питания со стороны правительства, проблема не исчезает.

"В школах проводят программы, ориентированные на потребление овощей и фруктов, по всей стране вывешиваются плакаты с призывами питаться полезно, и государственные инициативы поддерживают здоровые привычки. Однако все эти усилия разбиваются о суровую экономическую реальность, когда свежие продукты становятся роскошью, доступной не всем. Однако доступность здорового питания - это не только вопрос личного выбора, но и серьезная проблема общественного здравоохранения", - пишет автор статьи.

В статье подчёркивается, что недавние исследования показывают, что отказ от овощей и фруктов может привести к росту заболеваний, связанных с неправильным питанием, таких как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

"Пока ситуация остаётся парадоксальной: в стране, где гастрономия возведена в культ, где кулинарные традиции считаются неотъемлемой частью национальной идентичности, многие семьи не могут позволить себе даже базовые продукты, такие как яблоки и морковь", - уточняется в статье.

Издание в заключении отмечает, что французский опыт наглядно демонстрирует, что даже в развитых странах здоровое питание может стать привилегией, доступной лишь ограниченному кругу людей.