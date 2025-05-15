Пезешкиан заявил о стремлении к всестороннему сотрудничеству с Азербайджаном

Иран заинтересован в искренних и братских отношениях со странами региона, включая Азербайджан.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на встрече с бизнесменами в иранской провинции Керманшах.

По словам главы государства, Иран выступает за равноправное и всестороннее сотрудничество со всеми странами региона - Азербайджаном, Туркменистаном, Россией, Афганистаном, Пакистаном, Ираком и Саудовской Аравией.

Президент Ирана заявил, что нет никаких причин для конфронтации в регионе и с соседними странами, а также для того, чтобы кто-либо мог извлечь из этого выгоду.

Отметим, что 28 апреля Президент Ирана Масуд Пезешкян совершил визит в Азербайджан. В рамках визита Президент Ирана отметил заинтересованность страны в дальнейшем развитии связей с Азербайджаном в различных сферах.