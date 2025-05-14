Во Дворце Ширваншахов представлено дефиле, вдохновленное поэзией Низами Гянджеви

Величественные камни Дворца Ширваншахов в Баку стали свидетелями не просто показа мод, а настоящей симфонии стиля, слова и звука, где древняя поэзия и современный подиум соединились в одном дыхании, сообщает Day.Az.

Под сводами этого исторического памятника восточная элегантность обрела новое звучание: здесь прошла премьера коллекции "Xəmsə", вдохновлённой бессмертным наследием великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви из сборника эпических поэм "Хамсе" ("Пятерица", состоит из произведений - "Сокровищница тайн", "Хосров и Ширин", "Семь красавиц", "Искендер-наме" и "Лейли и Меджнун"), входящего в мировую сокровищницу литературного наследия.

Организаторами выступили Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и основательница бренда "Natavan", дизайнер и коллекционер Натаван Алиева.

Коллекция стала фэшн-воплощением "Хамсе" - пяти жемчужин азербайджанской поэзии, наполненным идеями любви, справедливости, красоты и мудрости. Дефиле прошло в сопровождении хора имени Джахангира Джахангирова (руководитель Тарана Юсифова) Международного центра мугама - классическая музыка придала показу особую эмоциональную глубину и атмосферу художественного слияния времён.

Цель проекта - показать, как богатейшее литературное и культурное наследие Азербайджана может быть переосмыслено через призму современной моды. И это удалось сполна: среди зрителей были и туристы, и искусствоведы, и истинные ценители стиля. Каждый гость стал частью уникального действа - встречи классики и современности в самом сердце Баку.