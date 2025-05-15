Нацкомиссии Азербайджана и Турции по делам ЮНЕСКО обсудили перспективы сотрудничества

8 мая 2025 года генеральный секретарь Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО Сеймур Фаталиев, первый секретарь Посольства Азербайджана в Анкаре Ислам Гулиев и второй секретарь Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО Мустафа Шабанов посетили председателя Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО (UTMK), профессора Оджала Огуза в его офисе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО на странице в Instagram.

Во встрече также приняли участие временно исполняющая обязанности заместителя генерального секретаря UTMK Озге Зюлейха Омероглу, эксперт по секторам UTMK Джансу Тюрк и аспирант-стипендиат UTMK Билге Тюзел Эргин.

В ходе визита были обсуждены возможные направления сотрудничества в рамках таких инициатив ЮНЕСКО, как юбилейные даты и памятные мероприятия, Программа "Память мира", элементы материального и нематериального культурного наследия.