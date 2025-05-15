Азербайджанская армия проводит командно-штабные учения

В соответствии с планом подготовки на 2025 год, в масштабах армии Азербайджана проводится командно-штабная тренировка.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана.

"Согласно плану тренировки, проводимой с привлечением главных управлений и управлений Министерства обороны, видов войск и сил, а также штабов Отдельной общевойсковой армии, выполняются действия в соответствии с процессом принятия военных решений.

15 мая министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов в формате видеосвязи заслушал доклады штабов.

Министр обороны отметил, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выразил удовлетворение деятельностью армии Азербайджана и довёл до участников поставленные перед армией задачи.

Цель командно-штабной тренировки, проводимой в соответствии с условиями реального боя и с учетом современного боевого опыта, состоит в совершенствовании процесса принятия военных решений с учетом маневренных возможностей подразделений, а также в отработке вопросов проведения оборонительных и контрнаступательных операций", - говорится в сообщении ведомства.