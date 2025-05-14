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Преступники открыли огонь в Лионе - ВИДЕО

Сегодня ночью во французском Лионе были слышны выстрелы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по кадрам, преступники, одетые как террористы, снимали свои преступления на камеру. Такое вот самоуправство в макроновской Франции.