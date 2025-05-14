https://news.day.az/world/1752757.html Преступники открыли огонь в Лионе - ВИДЕО Сегодня ночью во французском Лионе были слышны выстрелы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Судя по кадрам, преступники, одетые как террористы, снимали свои преступления на камеру. Такое вот самоуправство в макроновской Франции.
Преступники открыли огонь в Лионе - ВИДЕО
Сегодня ночью во французском Лионе были слышны выстрелы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Судя по кадрам, преступники, одетые как террористы, снимали свои преступления на камеру. Такое вот самоуправство в макроновской Франции.
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