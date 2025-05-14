Преступники открыли огонь в Лионе

Сегодня ночью во французском Лионе были слышны выстрелы.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Судя по кадрам, преступники, одетые как террористы, снимали свои преступления на камеру. Такое вот самоуправство в макроновской Франции.