В Баку пройдет V ежегодный Фестиваль аутизма

На Площади Фонтанов (ул. Нигяр Рафибейли) в Баку 17 мая с 10:00 до 18:00 пройдет V ежегодный Фестиваль аутизма, организованный Азербайджанской ассоциацией аутизма, сообщили Day.Az организаторы.

Фестиваль проводится с целью поддержать социальную интеграцию людей с аутизмом, продемонстрировать их творческие способности и повысить осведомленность общества о расстройстве аутистического спектра (РАС). Программа включает в себя торжественное открытие, концерт, выставку работ детей с особенностями развития, тематические зоны по различным направлениям творчества и обучения, презентации проектов реабилитационных и образовательных организаций.

Широкая аудитория фестиваля охватывает представителей государственных структур, бизнесменов, общественных деятелей, блогеров, а также детей и молодежь с РАС и их семьи.