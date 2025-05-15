https://news.day.az/world/1752946.html В Испании "исчезла" обсерватория - ВИДЕО В в испанской Андалусии из за тумана "исчезла" обсерватория. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как густой туман медленно покрывает территорию обсерватории. Сначала туман окутывает здания, затем полностью закрывает обзор, ограничивая видимость.
В Испании "исчезла" обсерватория - ВИДЕО
В в испанской Андалусии из за тумана "исчезла" обсерватория.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео видно, как густой туман медленно покрывает территорию обсерватории. Сначала туман окутывает здания, затем полностью закрывает обзор, ограничивая видимость.
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