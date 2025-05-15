https://news.day.az/world/1752946.html

В Испании "исчезла" обсерватория - ВИДЕО

В в испанской Андалусии из за тумана "исчезла" обсерватория. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео видно, как густой туман медленно покрывает территорию обсерватории. Сначала туман окутывает здания, затем полностью закрывает обзор, ограничивая видимость.