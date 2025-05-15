Натали Моуравидзе отметила важность обновления индекса AZIR для банковского сектора Азербайджана

Обновление индекса межбанковской процентной ставки (AZIR) является поворотным моментом в плане модернизации финансовых рынков Азербайджана.

Об этом заявила глава операций Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Азербайджане Натали Моуравидзе, комментируя применение Центральным банком при поддержке ЕБРР улучшенной методологии расчета и публикации индексов, сообщает Day.Az со ссылкой на​ Trend.

Она расценила это нововведение как важный этап и поворотный момент в развитии финансовых рынков страны.

Центральный банк Азербайджана при технической поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) обновил методологию расчета и публикации индекса межбанковской процентной ставки Азербайджана (AZIR). Новый подход включает накопленные процентные ставки за 30, 90 и 180 дней, а также индекс накопленных процентов AZIR.

Эти изменения предоставляют рынку надежную эталонную процентную ставку, создают условия для развития финансовых инструментов, выраженных в манатах, повышают эффективность проведения денежной политики, усиливают активность межбанковского рынка.

Отметим, что с 1 мая 2023 года на официальном интернет-сайте Центрального банка на ежедневной основе стали публиковаться индексы AZIR (Azerbaijan Interbank rate), являющиеся эталонной процентной ставкой на межбанковском рынке необеспеченных денег. Динамика индексов AZIR за прошедшие 2 года свидетельствует о наличии активного межбанковского необеспеченного денежного рынка и эффективном управлении ликвидностью в банковском секторе.