Украина готова к любым форматам переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский. Видеообращение главы государства опубликовано в Telegram.

"Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Мы готовы к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч", - заявил Зеленский.