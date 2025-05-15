https://news.day.az/world/1752790.html Украина готова к любым форматам переговоров - заявление Зеленского Украина готова к любым форматам переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта. Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский. Видеообращение главы государства опубликовано в Telegram. "Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине.
Украина готова к любым форматам переговоров - заявление Зеленского
Украина готова к любым форматам переговоров в Стамбуле по урегулированию конфликта.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский. Видеообращение главы государства опубликовано в Telegram.
"Я ожидаю, кто прибудет от России, тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Мы готовы к любым форматам переговоров, и мы не боимся встреч", - заявил Зеленский.
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