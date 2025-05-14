В Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп

25 мая Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.

Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшеронском районе, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.

Экзамены начинаются в 10:00, после 09:45 участники не будут допущены к экзамену.