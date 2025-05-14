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В Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп - ДАТА

Уже в эту субботу, 25 мая, Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.