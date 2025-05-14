https://news.day.az/society/1752692.html В Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп - ДАТА Уже в эту субботу, 25 мая, Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей. Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены для II и III групп - ДАТА
25 мая Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) проведет вступительные экзамены для абитуриентов II и III групп специальностей.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ГЭЦ.
Экзамены пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Газахе, Сумгайыте, Абшеронском районе, Шамахы, Мингячевире, Шеки, Загатале, Барде, Гейчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Губе и Хачмазе.
Экзамены начинаются в 10:00, после 09:45 участники не будут допущены к экзамену.
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