В Баку стартовал третий день Международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro

В Баку стартовал третий день 18-й Азербайджанской Международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской Международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Day.Az, сегодня, как и в первые два дня, на выставке наблюдается оживленная атмосфера.

Представленная продукция - от современных технологических решений в сельском хозяйстве до достижений семеноводческих компаний из разных стран - вызывает большой интерес у посетителей и участников, что напрямую отражается на высоком уровне посещаемости.

Также особую значимость в силу своей актуальности представляют панельные сессии, которые пройдут сегодня в рамках выставки.

Сегодняшняя повестка дня включает в себя панельную сессию "Международные вызовы и перспективы регионального сотрудничества в области развития рыболовства и аквакультуры", выставочный тур с членами Caspian Energy Club, выставочный тур фермеров, Международный кулинарный чемпионат "Qızıl Şah 2025", II Международный форум аграрных инноваций, а также конференцию "Рыболовство и аквакультура международные вызовы и перспективы регионального сотрудничества по развитию аквакультуры".

Отметим, что сегодня на выставке состоится II Международный форум аграрных инноваций в области животноводства, искусственного интеллекта и пр. В рамках Форума будут организованы различные панельные дискуссии - "Перспективы устойчивого развития животноводства, вызовы и инновационные подходы", "Применение искусственного интеллекта в аграрной сфере".

Наряду с этим состоится седьмое заседание Технического консультативного комитета (TAC) Региональной комиссии по рыбоводству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish).

Отметим, что в этом году выставки Caspian Agro и InterFood Azerbaijan охватывают все павильоны и открытую площадку Бакинского Экспо-центра. В них принимают участие 450 компаний из 31 страны, включая Азербайджан, Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Национальные стенды Германии, Беларуси, Южной Кореи, Грузии, Италии, Нидерландов, Шри-Ланки, а также впервые Египта демонстрируют на выставке продукцию сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Впервые в этом году на выставке Caspian Agro будут представлены современные инновационные технологии, техники, современные ирригационные системы, применяемые в сельском хозяйстве. Участники смогут получить полезную информацию в таких смарт-разделах, как электронное сельское хозяйство, робототехника, дроны, ИТ-услуги, искусственный интеллект, умная деревня, стартапы, альтернативные источники энергии, "зеленое агро".

В этом году на выставке также впервые представлена сфера рыболовства и аквакультуры.

Выставка Caspian Agro - важная платформа для демонстрации инновационных решений и передовых технологий, которые также будут способствовать развитию рыболовства и аквакультуры.