Почему Баффет ушел из Berkshire Hathaway?

Один из богатейших людей в мире 94-летний Уоррен Баффетт решил уйти с поста генерального директора холдинга Berkshire Hathaway из-за старости, признаков которой, по его словам, он не чувствовал до 90 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Я думал, что буду оставаться генеральным директором до тех пор, пока буду считать себя более полезным, чем кто-либо другой, - сказал Баффетт. - Я удивлен, как долго это было".

Баффетт поделился, что "по какой-то странной причине не начинал стареть", пока ему не исполнилось 90 лет. "Однако, когда вы все же начинаете стареть, этот процесс становиться необратимым" - добавил инвестор.

В последние годы Баффетт замечал трудности в работе. Иногда он с трудом вспоминал имя человека, а буквы в газете казались слишком маленькими и нечитаемыми.

Говоря о своем приемнике - вице-президенте компании Греге Абеле, он отметил, что тот "гораздо эффективнее добивался поставленных целей и вносил изменения в управление там, где это было необходимо". "Было бы несправедливо не назначить Грега на эту работу", - сказал Баффетт.

В 1965 году Баффетт приобрел контрольный пакет акций близкого к банкротству текстильного предприятия Berkshire Hathaway и превратил его в холдинг, управляющий активами компаний, работающих в различных сферах. В их числе - ведущие американские банки, производители техники. Баффетт входит в пятерку самых богатых людей в мире, Forbes оценивает его состояние в $168,2 млрд. О своем выборе Абеля в качестве преемника миллиардер объявил еще в 2021 году.