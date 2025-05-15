https://news.day.az/world/1752793.html

Рубио в Турции

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Анталью на фоне ожидаемых переговоров в Турции по Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что Рубио прилетел в Турцию после визита с американским лидером Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.