Рубио в Турции

Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Анталью на фоне ожидаемых переговоров в Турции по Украине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что Рубио прилетел в Турцию после визита с американским лидером Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар. 