https://news.day.az/world/1752793.html Рубио в Турции Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Анталью на фоне ожидаемых переговоров в Турции по Украине. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что Рубио прилетел в Турцию после визита с американским лидером Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.
Рубио в Турции
Госсекретарь США Марко Рубио прилетел в Анталью на фоне ожидаемых переговоров в Турции по Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что Рубио прилетел в Турцию после визита с американским лидером Дональдом Трампом в Саудовскую Аравию и Катар.
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