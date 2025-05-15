В суде прозвучали новые подробности зверских преступлений армянской армии

На продолжившемся в Бакинском военном суде в четверг судебном процессе дал показания потерпевший Керим Новрузов. Он сообщил, что армянская армия в сентябре-октябре 1991 года четырежды атаковала село Баш Гюнейпе Агдеринского района, в результате чего были убиты участник Второй мировой войны 1910 года рождения Гошун Абдуллаев, Хамза Алекберов и другие жители села.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в своих показаниях К.Новрузов отметил, что последняя масштабная атака армянской армии произошла 12 марта 1992 года. "Были совершены нападения на пять сел Агдеринского района, в том числе и на наше село Баш Гюнейпе. Они полностью окружили село, вели обстрелы из танков и тяжелой артиллерии. У них имелись значительные военные силы. Они были вооружены автоматами, пулеметами и снайперскими винтовками.

Мой отец 12 марта 1992 года героически погиб в бою вместе со своими соратниками, спасая мирных жителей от массовой резни. В тот день, помимо моего отца, в бою погибли мой брат, два дяди, другие родственники и друг детства.

Хотя при посредничестве Виталия Баласаняна велись переговоры, армянская сторона отказалась передать тела моего отца и других погибших. До сих пор неизвестно, где находятся их останки", - заявил К.Новрузов.

Он также добавил, что в результате упомянутого инцидента армянской армией была зверски убита семья из пяти человек.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.