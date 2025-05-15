https://news.day.az/world/1752799.html Мерц дал обещание Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил приоритетом его правительства преобразование Вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.
Мерц дал обещание
Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил приоритетом его правительства преобразование Вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, в инаугурационной речи в Бундестаге он заверил, что правящая коалиция (в нее вошли консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".
Для увеличения численности войск в Германии будет создана "новая, привлекательная добровольная военная служба", пояснил канцлер. Он пообещал, что Берлин возьмет на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС за защиту Европы.
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