Мерц дал обещание

Канцлер Германии Фридрих Мерц обозначил приоритетом его правительства преобразование Вооруженных сил страны в самую сильную армию Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, в инаугурационной речи в Бундестаге он заверил, что правящая коалиция (в нее вошли консервативный блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) "предоставит все необходимые Бундесверу финансовые ресурсы".

Для увеличения численности войск в Германии будет создана "новая, привлекательная добровольная военная служба", пояснил канцлер. Он пообещал, что Берлин возьмет на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС за защиту Европы.