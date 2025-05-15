Кыргызстанское госпредприятие видит перспективу совместных проектов с Азербайджаном

Одним из перспективных направлений сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в сфере аквакультуры является осетроводство.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend директор государственного предприятия "Кыргызрыбхоз" (Кыргыз балык чарбасы) Эдиль Ниязов в кулуарах II Международного форума аграрных инноваций в Баку.

"Азербайджан и Кыргызстан сотрудничают в рамках Комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в странах Центральной Азии и Кавказа. Обе страны являются членами этой комиссии. В рамках этой инициативы у нас идет интенсивный обмен существующим опытом. Прежде всего, речь идет о воспроизводстве водных биоресурсов. И Азербайджан, и Кыргызстан сталкиваются с общими задачами - зарыблением как искусственных, так и естественных водоемов, сохранением биоразнообразия и устойчивых популяций рыб. В этом плане у Азербайджана есть хорошие наработки, опыт. Мы этот опыт перенимаем", - сказал он.

Ниязов отметил, что есть еще одна сфера перспективного сотрудничества между Кыргызстаном и Азербайджаном - это аквакультура.

"Например, это разведение тех или иных видов рыб, которые у нас не культивируются, но культивируются в Азербайджане. Речь идет об осетроводстве. Осетроводство сегодня одно из перспективных направлений сотрудничества в сфере аквакультуры. У нас исторически так сложилось, что осетр не водился. Поэтому нам важно перенять опыт, который есть у Азербайджана", - сказал он.

По словам Ниязова, еще одним возможным направлением для сотрудничества является профилактика заболеваний рыб.

"Климатические условия у нас разные, но заболевания рыб могут быть одинаковые. Поэтому как проводится профилактика здесь в Азербайджане, как диагностируют, как лечат - это тоже для нас важно", - сказал он.

Ниязов отметил, что в случае заинтересованности со стороны Азербайджана Кыргызстан готов поставлять рыбную продукцию, в частности радужную форель, которую выращивают в стране.

"Если Азербайджан сможет предложить нам рыбные корма или продукцию осетроводства, особенно рыбопосадочный материал, мы готовы к сотрудничеству как с государственными, так и с частными компаниями", - отметил он.