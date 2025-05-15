На Баку обрушатся ливни и грозы

Вечером 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.

В некоторых районах полуострова осадки могут носить ливневый характер. Также есть вероятность грозовой активности.