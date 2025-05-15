https://news.day.az/society/1752834.html На Баку обрушатся ливни и грозы Вечером 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии. В некоторых районах полуострова осадки могут носить ливневый характер. Также есть вероятность грозовой активности.
На Баку обрушатся ливни и грозы
Вечером 15 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Национальная служба гидрометеорологии.
В некоторых районах полуострова осадки могут носить ливневый характер. Также есть вероятность грозовой активности.
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