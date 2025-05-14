Джаббаров отметил значимость сотрудничества с ЕБРР в переходе к экологичному и цифровому росту

Азербайджан придает большое значение развитию связей с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Партнерство с банком имеет особое значение с точки зрения внедрения современных подходов, ускорения перехода к экологичному и цифровому развитию.

Как передает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На встрече, проведенной в рамках ежегодного собрания ЕБРР, мы поблагодарили первого вице-президента Юргена Ригтеринка, чей период деятельности в банке завершается, за вклад в укрепление двусторонних отношений, пожелали новоназначенному на эту должность Грегу Гуэте успехов в его деятельности", - отмечается в публикации.