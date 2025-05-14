https://news.day.az/world/1752781.html В Турции выпал снег - ВИДЕО В Турции, неожиданно для мая, выпал снег. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На видео Эрзерум после сегодняшнего снегопада и расчистка дороги от града в Мерсине. Погодные аномалии в Турции продолжаются.
В Турции выпал снег - ВИДЕО
В Турции, неожиданно для мая, выпал снег.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео Эрзерум после сегодняшнего снегопада и расчистка дороги от града в Мерсине. Погодные аномалии в Турции продолжаются.
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