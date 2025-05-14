В Турции выпал снег

В Турции, неожиданно для мая, выпал снег.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На видео Эрзерум после сегодняшнего снегопада и расчистка дороги от града в Мерсине. Погодные аномалии в Турции продолжаются.