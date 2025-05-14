Мэр Парижа снова искупается в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что снова искупается в реке Сена перед ее открытием для купания граждан в июле, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Да, я вновь поплаваю в Сене", - сказала мэр на пресс-конференции в Париже.

Идальго уточнила, что с 5 июля и до конца августа на реке организуют три места для общественного купания, где будут дежурить спасатели. На других участках Сены купание по-прежнему останется под запретом.

Также в мэрии Парижа обратили внимание на разработанный совместно с государственными службами и региональным агентством здравоохранения протокол, согласно которому места для купания власти намерены закрывать в те дни, когда условия не позволяют обеспечить безопасность купальщиков. К ним относятся, например, сильное течение, недостаточное качество воды и чрезмерное количество осадков.