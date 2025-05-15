В итальянский парламент проникло «привидение»

Итальянский депутат из оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи притворился привидением, чтобы напугать премьер-министра страны Джорджу Мелони. Об этом сообщает Agenzia Nova, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик попытался сорвать выступление Мелони в парламенте, войдя в зал заседания с простыней на голове. Он направился к трибуне премьера, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с запланированным на июнь референдумом по вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.

Таким образом депутат отреагировал на призывы представителей нынешнего правящего блока воздержаться от участия в голосовании. Он напомнил, что Мелони, будучи в оппозиции, в 2016 году критиковала правительство за замалчивание референдума.

После этого Маджи вывели из зала. При этом итальянский премьер наблюдала за происходящим с улыбкой, снимая депутата на телефон.