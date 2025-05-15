Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию

15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Республики Албания Эди Рамы и Президента Совета Европейского союза Антониу Кошта прибыл с рабочим визитом в Тирану для участия в 6-м саммите "Европейского политического союза".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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