https://news.day.az/officialchronicle/1753023.html Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО 15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Республики Албания Эди Рамы и Президента Совета Европейского союза Антониу Кошта прибыл с рабочим визитом в Тирану для участия в 6-м саммите "Европейского политического союза". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию - ФОТО
15 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Республики Албания Эди Рамы и Президента Совета Европейского союза Антониу Кошта прибыл с рабочим визитом в Тирану для участия в 6-м саммите "Европейского политического союза".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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