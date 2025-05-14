Микаил Джаббаров назвал Средний коридор ключевым для энергетической и торговой интеграции

Азербайджан позиционирует себя не только как региональный производитель энергии, но и как растущий транзитный узел для энергетических и неэнергетических товаров.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе панельной дискуссии на тему "Азербайджан: новые возможности для "зеленого" роста и подключения", прошедшей в рамках ежегодных встреч Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Лондоне.

Говоря о расширяющейся роли Среднего коридора, М.Джаббаров подчеркнул вклад Азербайджана в региональный транзит. "Азербайджан сегодня действует не только как производитель, но и как транзитный узел", - отметил он.

Это отражает многолетнюю стратегию Азербайджана по развитию партнерства и расширению регионального сотрудничества, добавил министр. "Мы говорим о создании хабов, и от этого выигрывают все. Мы работаем с нашими соседями и партнерами, чтобы продолжать развивать связи с Востоком. В этом контексте Средний коридор, который традиционно ассоциируется с неэнергетическими товарами, в действительности включает в себя значительный энергетический компонент, который будет продолжать расти", - подчеркнул он.

Министр также отметил изменения в географии торговых потоков. "На мой взгляд, это Средний коридор уже с ответвлениями, - сказал Джаббаров. - Он уже не строго ориентирован на направления восток-запад или север-юг. Все чаще мы наблюдаем потоки, идущие с востока на юг или в других направлениях. Статистика подтверждает, что за последние три года наибольший рост торгового оборота наблюдается с Центральной Азией. Все прогнозы указывают, что улучшение транспортных связей будет способствовать не только росту транзита, но и развитию региональной экономической активности".

Он также подчеркнул важность Южного Кавказа как моста для увеличения торговых и инвестиционных потоков между Центральной Азией и другими регионами. "Мы видим рост торговых и инвестиционных потоков на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - добавил министр.

Говоря о практических мерах, М.Джаббаров рассказал об усилиях Азербайджана по обеспечению эффективного транзита. "Это требует как внутренней, так и внешней координации между соответствующими органами - таможней, пограничной службой и другими, - пояснил он. - Что касается физической инфраструктуры, мы стараемся предвидеть и устранять возможные "узкие места". Однако проблемы, такие как ограничение осадки в Каспийском море, которые снижают грузоподъемность судов, остаются".

Также министр отметил внимание Азербайджана к улучшению транзитной привлекательности. "Мы не просто облегчаем перевозки, мы стремимся превратить это в индустриализацию, - сказал М,Джаббаров. - Примером этого является Свободная экономическая зона "Алят", где создается промышленный центр, способный обслуживать весь регион".