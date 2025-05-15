В Азербайджане упрощен порядок выдачи больничных

С 1 мая больничные листы для застрахованных лиц оформляются исключительно в электронном виде.

Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Сообщается, что теперь больничные листы формируются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и в электронном формате автоматически передаются в подсистему "Труд и занятость" (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты Азербайджана.

"Таким образом, отпадает необходимость предоставления больничных листов в бумажном виде.

Новый порядок обеспечивает более оперативный, прозрачный и удобный процесс оформления документов", - отмечается в информации ведомства.