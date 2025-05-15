https://news.day.az/society/1752870.html В Азербайджане упрощен порядок выдачи больничных С 1 мая больничные листы для застрахованных лиц оформляются исключительно в электронном виде. Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.
В Азербайджане упрощен порядок выдачи больничных
С 1 мая больничные листы для застрахованных лиц оформляются исключительно в электронном виде.
Об этом в четверг передает Day.Az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.
Сообщается, что теперь больничные листы формируются через Единую информационную систему здравоохранения (ЕИСЗ) и в электронном формате автоматически передаются в подсистему "Труд и занятость" (ƏMAS) Государственного фонда социальной защиты Азербайджана.
"Таким образом, отпадает необходимость предоставления больничных листов в бумажном виде.
Новый порядок обеспечивает более оперативный, прозрачный и удобный процесс оформления документов", - отмечается в информации ведомства.
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