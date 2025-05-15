В Баку начался судебный процесс по делу о госизмене
Состоялся судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) в отношении гражданина Азербайджанской Республики Заманлы Исмаила Рафаил оглу, обвиняемого в государственной измене.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на подготовительном заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова были уточнены анкетные данные обвиняемого.
Было принято решение о передаче уголовного дела в судебное следствие без изменения меры пресечения в виде ареста.
Очередное заседание суда назначено на 21 мая.
Отметим, что Исмаил Заманлы обвиняется в государственной измене по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, то есть в выполнении поручений представителей органов спецслужб иностранной страны в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности, государственной безопасности и обороноспособности Азербайджанской Республики.
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