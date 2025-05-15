https://news.day.az/hitech/1752996.html Китай успешно протестировал многоразовый ракетный двигатель Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане. Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Китай успешно протестировал многоразовый ракетный двигатель
Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане.
Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа".
У агрегата, который был создан Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, есть наибольшая тяга среди существующих в КНР двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане.
Его планируют использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.
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