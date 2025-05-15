Китай успешно протестировал многоразовый ракетный двигатель

Китай успешно завершил испытания 140-тонного многоразового жидкостного ракетного двигателя, который работает на кислороде и метане.

Как передает Day.Az, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

У агрегата, который был создан Академией аэрокосмических двигательных технологий Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологий, есть наибольшая тяга среди существующих в КНР двигателей с открытым циклом работы на жидком кислороде и метане.

Его планируют использовать в перспективных носителях большой грузоподъемности и многоразовых ракетах.