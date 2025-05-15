https://news.day.az/sport/1752931.html Эльвин Мамедов останется в "Сабаиле" "Сабаил", вылетевший из Премьер-лиги Азербайджана по футболу, уже строит планы на новый сезон. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, в ближайшее время состоится встреча руководства клуба с главным спонсором ASCO. Именно на этой встрече будут прояснены многие вопросы.
Эльвин Мамедов останется в "Сабаиле"
"Сабаил", вылетевший из Премьер-лиги Азербайджана по футболу, уже строит планы на новый сезон.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Futbolxeber.az, в ближайшее время состоится встреча руководства клуба с главным спонсором ASCO.
Именно на этой встрече будут прояснены многие вопросы. Если ASCO выделит клубу бюджет на новый сезон, "Сабаил" в следующем году поборется за чемпионство в Первой лиге.
Руководство клуба уже приступило к работе над новым сезоном. Достигнута договоренность с главным тренером Эльвином Мамедовым, который продолжит тренировать "Сабаил" в предстоящем сезоне. Контракт будет оформлен после окончания сезона.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре