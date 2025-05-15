Список позора: как воевала армянская армия

Автор: Лейла Таривердиева

Если для Азербайджана армия - это источник гордости, то для Армении - это источник позора. Причем, независимо от того, чем заканчиваются боевые действия. Армянская армия не умеет ни побеждать, ни проигрывать достойно. Первая карабахская война запомнилась не подвигами и гениальными военными операциями "победителя", а многочисленными военными преступлениями, этническими чистками и геноцидом азербайджанского населения. Гордиться соседям нечем. Что же касается 44-дневной войны, то тут все было совсем плохо. Оставшись без прямой поддержки извне, "победители" показали себя с самой постыдной стороны. Настолько явной, что скрывать ее уже невозможно.

Как сообщают армянские СМИ, Прокуратура Армении обвиняет сына экс-министра обороны Сейрана Оганяна - Артура Оганяна в провале операции по ликвидации прорыва азербайджанских ВС в направлении Лелетепе в ходе 44-дневной войны. Согласно данным следствия, командир части Артур Оганян проявил халатность, не выполнил надлежащим образом свои служебные обязанности 6-7 октября 2020 года, что привело к "тяжким последствиям".

Значит так. 6 октября Оганян получил от Джалала Арутюняна, главаря незаконного вооруженного формирования сепаратистов, красиво называющегося "армией обороны", приказ перейти в наступление в направлении Горадиз-Лелетепе. Оккупационным подразделениям хотелось восстановить линию обороны, а заодно отыграться за потерю этой стратегической высоты в ходе апрельских боев 2016 года. Хотя, потерпев поражение в тех боях, армянские стратеги старались принизить значимость данной позиции, то, сколько сил было брошено на ее возвращение во время войны 2020 года, говорит об обратном.

Напомним, что в армянских СМИ ранее утверждалось, что приказ отбить Лелетепе был дан армии верховным главнокомандующим Николом Пашиняном, а не командиром сепаратистской группировки.

Так вот, как утверждает Прокуратура Армении, Оганян-младший не выполнил приказа. Из-за ненадлежащего исполнения поручения, отсутствия взаимодействия между подразделениями, нарушения порядка движения, беспорядочного распределения сил, отсутствия дальнейшего планирования - до места дислокации добрались намного меньше личного состава и техники, что привело к провалу боевой задачи. То есть, армянские "воины света" попросту дезертировали, разбежались по пути, в том числе прихватив оружие.

Идем дальше. Как пишут армянские СМИ, в рамках того же производства выяснилось, что командир батальона части подполковник Гегам Абрамян отказался от участия в выполнении боевой задачи, якобы для подсчета оружия и боеприпасов. Абрамян приказал личному составу батальона отклониться от установленного маршрута, отказался от предложений установить связь с вышестоящим командованием, а затем, без разрешения старшего начальника, приказал всему личному составу батальона развернуться и вернуться, фактически отказавшись от продолжения контрнаступления. Еще один командир батальона - Гарник Мнацаканян перевернулся в противотанковом рве на танке. И хотя выбрался невредимым, отказался от продолжения атаки силами своего подразделения, оставшись на месте. Как указано в обвинении, Мнацаканян, воспользовавшись инцидентом с танком как предлогом, с намерением уклониться от активного участия в контрнаступлении и возможных последующих боевых действиях, остался на месте, не предприняв мер для восстановления управления и координации дальнейших действий подчиненного личного состава, фактически отказавшись от продолжения выполнения боевой задачи.

На основе собранных фактов в отношении Артура Оганяна инициировано преследование по статье "халатное отношение к службе во время военного положения, войны или в боевой обстановке". В отношении Абрамяна и Мнацаканяна применена статья "отказ от исполнения обязанностей военной службы во время военного положения".

Что касается "командующего" Джалала Арутюняна, этот деятель уже был ранее приговорен к 5,5 годам лишения свободы за провал в этом и других эпизодах последней войны. Что-то маловато за подобные провинности. За обычное воровство дают больше. За поражение в войне наказывают трибуналом или длительными сроками заключения.

Но вернемся к Оганяну-младшему. После 44-дневной войны журналисты вычислили, что он скончался от полученных ран, однако конкретной информации об этом так и не появилось. Почему этот факт нужно было скрывать, не очень понятно.

Незадолго до начала войны в армянских СМИ была опубликована статья об Артуре Оганяне и его приключениях. Оказалось, что его имя фигурирует в уголовном деле по факту взяточничества, возбужденного против ряда военнослужащих одной из войсковых частей. Всплыло также участие Артура Оганяна в расстреле демонстрантов 1 марта 2008 года. Журналисты побеседовали с бывшими сослуживцами сыночка экс-министра обороны, и те рассказали, что он избивает солдат, разгуливал по территории воинской части, размахивая табельным пистолетом, неприлично себя ведет и матерится.

Журналисты возмущались, однако Оганян-младший был всего лишь типичным образцом "воина света". Как показала 44-дневная война, таких в армянской армии было достаточно. 11 тысяч дезертиров - это огромная цифра для армии численностью 44 тысячи. Это значит, что каждый четвертый армянский военнослужащий был дезертиром. Причем, дезертирство, что уже доказано, начиналось с командирского состава. А это уже трагедия для любой армии. Командир части не обеспечивает выполнение приказа главнокомандующего (а приказ насчет Лелетепе поступил все же от Пашиняна), командиры батальонов отказываются вести солдат в бой, личный состав разбегается, прихватив оружие. И все это для армянской армии в порядке вещей. Оганян-старший совершал "подвиги", воюя с мирным безоружным населением и ополченцами, у которых был один автомат на пятерых. Младший не захотел в 2020 году брать высоту, которую папочка потерял в апреле 2016-го. Все правильно, все нормально, если учесть, о ком мы говорим.

История Оганяна-младшего не столько о халатности и предательстве, сколько об армянской армии и народе-воине, коим наши соседи себя всегда считали. Точнее, армянскому обществу пытались внушить, что он народ-воин, оперируя какими-то нереалистичными историями из прошлого. Примеров из настоящего попросту не было. Легендами и небылицами обросла Первая карабахская война, и на них армянское самосознание продолжает пока что держаться. Но многие уже начинают сомневаться, а многие перестают бояться говорить правду. На днях в соцсетях были выложены видеокомментарии известных армянских экспертов, в частности экс-премьера Гранта Багратяна, которые открыто и прямо заявили, что если бы не Россия, "не Гайдар", Армения не смогла бы оккупировать территории Азербайджана. То есть сказки о героической победе маленькой кучки армян над превосходящим в сто раз по числу и вооружению противником соседи уже развенчивают сами.

Да и не нужно никаких особых доказательств. Главным и неоспоримым доказательством является Вторая карабахская война, показавшая, что именно армянам пора вычеркнуть из учебников истории.