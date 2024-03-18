Армии бывают разные. Но армянская такая одна

Автор: Лейла Таривердиева

Американский институт общественного мнения Gallup International опубликовал итоги исследования относительно того, готовы ли граждане разных стран в случае войны взять в руки оружие. Забавно, что первое место в рейтинге заняла Армения. Оказывается, 96 процентов населения этой страны готовы взяться за оружие для защиты родины. Странно, что не 100...

Наблюдать за попытками Армении создать боеспособную армию - одно удовольствие. Не потому, что мы выиграли войну, а они проиграли. Усилия соседей строить из себя "воинов света" всегда нас забавляли. Это другим не было известно, насколько это далеко от истины, поэтому где-то всерьез рассуждали о силе и непобедимости армянской армии. Но мы-то знали, как была одержана Арменией "победа" в Первой карабахской войне и что на самом деле представляют собой "воины света" с армянскими фамилиями. Вооруженные силы Армении всегда больше походили на незаконное вооруженное формирование и действовали методами, присущими банде, а не армии, и 44-дневная война показала, что за тридцать лет ничего не изменилось - "воины света" так и остались клубом террористов и дезертиров, способных воевать только с женщинами и детьми, сборищем дезориентированных и немотивированных ничем, кроме пещерной ненависти, людей. А на ненависти далеко не уедешь.

Потеряв всякую надежду создать настоящую армию, в Армении решили сделать ставку на ополчение и ввести новые правила.

Как пишут армянские СМИ, военные сборы стали головной болью для правительства и совершенно неуправляемым процессом. Министр обороны Сурен Папикян пожаловался на то, что ведомство не способно контролировать этот процесс. Не удается собрать участников, те не являются в военкоматы. В связи с этим обсуждается введение уголовного наказания за уклонение от военных сборов.

Обсуждался также вопрос ужесточения уголовного наказания для тех, кто уклоняется от учений, что также побудит других не уклоняться от военных сборов. На повестке дня также стоял закон об ополченцах. МО Армении уже который год пытается заполнить ряды вооруженных сил за счет ополченцев, сколотить из них армию, которая будет подчиняться Генштабу. Но все никак не получается.

Закон об ополчении начал обсуждаться в Армении после июльских товузских боев 2020 года. Армяне перепугались, и слухи о скором конце оккупации перестали быть для них просто слухами. В начале сентября в Минобороны заговорили об - внимание! - армянской модели ополчения. Наши соседи большие оригиналы, и, знакомясь с "армянской моделью", начинаешь понимать, что на самом деле речь идет о формировании некоего подобия армии. Что такое настоящая армия, в Армении с ее якобы древнейшими воинскими традициями, так и не поняли. Наверное, подзабыли за пять тысяч лет.

Осознав окончательно, что создать армию, способную противостоять азербайджанским ВС, Армении не удастся, было принято решение сделать ставку на ополчение. Армянство, как известно, предпочитает любить родину в основном издалека. Тысячи дезертиров - тому доказательство. Кто не успел сбежать от мобилизации до войны, сбежали уже с поля боя. Одним словом, военному руководству пришла мысль сделать ставку на ополчение - набрать сброд, одеть его в военную форму, дать в руки оружие и отправить защищать родину. Мотивируя тогда такое решение, в МО заявили журналистам, что "изменились наши возможности, наши представления о защите страны, накопился опыт, поменялась региональная ситуация". Не поспоришь. Региональная ситуация по состоянию на сентябрь 2020 года действительно сильно изменилась. Представления армян о своих возможностях и защите страны тоже претерпели серьезные изменения. Они поняли, что противостоять Азербайджанской армии нереально, а если дела пойдут плохо, то придется задуматься и о защите собственной страны, о чем армяне точно никогда не задумывались.

Обоснование же, содержащееся в законопроекте, говорит о том, что накануне 44-дневной войны Армения уже вообще не рассчитывала на свою армию. Ожидая, что "центр тяжести военных действий может быть смещен вглубь страны за счет широкого использования диверсионных, террористических, разведывательных или специальных операций", военное ведомство решило выставить против противника пушечное мясо в виде добровольцев "не старше 70 лет", в том числе женщин.

В ходе обеих карабахских войн армянская армия состояла в основном из сброда - уголовников, террористов, бомжей и мародеров. Причем, сброд не имел никаких обязательств - ополченцы могли спокойно покинуть поле боя, не идти в атаку, заниматься мародерством, оставив позицию. Сегодня такой же сброд защищает условную границу Армении с Азербайджаном. Это не наши домыслы - об этом пишут и говорят в самой Армении. Причем, пишут и говорят с гордостью. Такие вот ополченцы как раз и устроили провокацию 12 февраля, а на следующий день четверо из них были ликвидированы ответным ударом с азербайджанской стороны.

Самодеятельность ополченцев чуть не стоила Армении еще больших потерь. Поэтому в Ереване зашевелились. В феврале в парламенте был поднят вопрос о введении для ополченцев таких же наказаний, как для военнослужащих. "Нередко при выполнении тех или иных задач они либо отказываются выполнять свои непосредственные обязанности, либо тем, или иным образом нарушают установленный порядок несения воинской службы", - заявила соавтор проекта Казарян.

Все правильно, но нетрудно представить, как поредеют ряды ополчения после принятия такого закона. Никто не пойдет в добровольцы, если будет обязан умирать и стоять до конца, если над ним нависнет уголовная ответственность, а в военное время и трибунал. Во период 44-дневной войны ополченцы толпами покидали поле боя и с оружием перебирались в Армению. Все камни полетели в командиров, а с самих дезертиров никто не спросил. Поди разыскивай их по всей Армении. Не удивимся, если в панике в Армении даже не учитывали, кому раздают оружие.

Армения должна благодарить Бога за то, что у нее такой хороший сосед. Имея подобную армию, армяне за сутки могли бы лишиться страны, будь у азербайджанской стороны такое желание. Могут ли в нормальном состоявшемся государстве всерьез обсуждать возможность раздачи оружия жителям приграничных сел, чтобы они участвовали в защите своих домов, если "завтра война"? Автор законопроекта о добровольцах по фамилии Манукян утверждает, что "самым большим упущением периода 44-дневной войны было отсутствие скоординированных действий по привлечению граждан к организации самообороны". Манукян с гордостью рассказывает журналистам, что в приграничных селах Армении полно оружия. Остается только организовать людей.

В том, что в Армении на руках у населения масса неучтенного оружия, мы не сомневаемся. Но это не значит, что население будет в случае чего геройски оборонять каждую доску в своем заборе. Не будет. В Карабахе оружия было больше, чем жителей и членов незаконных вооруженных формирований вместе взятых. Выступая на Глобальном Бакинском форуме, Президент Ильхам Алиев привел интересные цифры: "...во время последней антитеррористической операции были уничтожены и взяты в качестве трофеев военные боеприпасы, тяжелое вооружение и бронетехника стоимостью около 1 млрд. долларов". То есть у армянской стороны было полно оружия. Тем не менее, столкнувшись с реальной силой, вся "героическая" спесь мгновенно слетела, оружие было брошено, военные формы были сожжены, а сами "воины света" сбежали в Армению, по пути очень талантливо проклиная сепаратистов в интервью азербайджанским журналистам. Армянский патриотизм, он такой.

Кстати, так же бежали армянские подразделения в дни апрельских боев 2016 года. Стоявшие на передовой военные бросали позиции и мчались вглубь оккупированного Карабаха и дальше в Армению, обгоняя убегающих сельчан. Минобороны Армении было вынуждено выставить на дорогах заслоны для отлова уносящих ноги от Азербайджанской армии зинворов.

На этом фоне выводы Gallup могут только забавлять.

В Армении и без того мало желающих умирать за родину не в соцсетях, а министр обороны Папикян жалуется, что не удается набрать людей даже на сборы. Напрашивается неутешительный для армянской стороны вывод: много ли найдется добровольцев, если за то, что во время боя вдруг передумал умирать за родину, будут наказывать? Вопрос риторический.