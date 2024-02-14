Выстрел в ногу

Автор: Лейла Таривердиева

Когда в понедельник, после сообщения о ранении армянским снайпером азербайджанского пограничника, Ереван не стал по традиции все отрицать, а заявил о готовности провести расследование, мировая общественность застыла от восторга. Сколько благородства, сколько смелости - восторгаются армянофилы. Будто Минобороны Армении вынесло из огня ребенка, а не спровоцировало кровопролитие. Провокация была организована, это не был случайный выстрел, это была заранее спланированная акция. Конечно, когда речь идет об Армении, возможно всякое, но есть видеозапись инцидента, а с технологиями спорить очень сложно.

Почему МО Армении не стало все отрицать? Потому что испугалось. Надеялось таким образом остановить возмездие, потянуть время, чтобы, когда страсти улягутся, заявить: армяне тут не при чем. Но оборонное ведомство не было достаточно убедительным, а армянские власти давно лишили Баку желания хоть в чем-то Армении доверять. Больше четырех месяцев на границе царил покой. Впервые с начала 90-х годов прошлого столетия. Это была беспрецедентная ситуация, и у многих даже закралась осторожная надежда на скорые позитивные изменения. 12 февраля эта идиллия разрушилась, и нам снова пришлось вспомнить, что по ту сторону границы неадекватный сосед, к тому же постоянно пляшущий под чужую дудку.

Ответ азербайджанской стороны последовал не сразу, а после того, как вслед за выстрелом по нашему пограничнику вечером того же дня последовали еще две провокации. В результате ответных действий азербайджанской стороны был уничтожен армянский пост и ликвидированы четыре военнослужащих, один получил ранения. Об этом сообщило МО Армении. Был среди них "вольный стрелок", заваривший всю эту кашу или нет, не сообщается.

Рассчитывала ли армянская сторона на иные последствия? Стоило ли удовольствие выслужиться перед хозяевами жизней четверых граждан? Ведь в МО не могли не знать, что ответ на провокацию обязательно последует и он будет несоразмерно жестким. Азербайджан слишком долго ждет, когда соседи образумятся, чтобы быть чрезмерно гуманным. На той стороне должны четко осознать, что на каждое поползновение будет даваться разгромный ответ, любая угроза будет устраняться раз и навсегда. За глупость и даже случайный выстрел какого-то "партизана" армянская армия будет наказываться больно и всерьез. И в Азербайджане не сильно озабочены, что скажут на это дяденьки и тетеньки с биноклями в синих жилетках со звездочками. Глава европейской дипломатии Боррель уже успел высказаться по поводу несоразмерности ответа Азербайджана, озвучив общее мнение проармянского клуба.

Азербайджан устал быть гуманным и терпеливым. Он и так продемонстрировал беспримерную гуманность, позволив толпам боевиков безнаказанно убраться с азербайджанской земли. Это были те, кто убивал невинных женщин и детей в Первую карабахскую войну, кто минировал наши земли, кто стрелял тридцать лет по нашим солдатам и мирным сельчанам. Среди этих негодяев, возможно, был и убийца маленькой Зохры, которой вчера исполнилось бы восемь лет, не живи на ее земле армянские нацисты. Всем этим подонкам позволили спокойно сдать оружие и уехать в Армению, и это был предел гуманизма, который Азербайджан мог себе позволить. Азербайджан давно перестал верить словам и не раз убеждался, что добрыми намерениями выложена дорога в ад. Армения это не добрый сосед, пограничные инциденты с которым улаживаются путем расследований и извинений. Это недружественное государство, мечтающее о реванше и окруженное толпой сочувствующих. Это страна, сдающая себя в аренду тем, кто больше заплатит, внерегиональным игрокам, имеющим темные намерения и готовым взорвать регион ради достижения своих целей.

МИД Армении уже высказал свое "фи", упрекнув Баку за то, что тот не стал ждать результата расследования. Ведь МО обещало все выяснить, стоило ли совершать "агрессию"? - обиделись в конторе Арарата Мирзояна. Армянская сторона решила в этот раз выступить в роли божьего одуванчика, а не отрицателя. И эта роль была, как мы отметили в начале, неплохо воспринята поклонниками, всегда готовыми сделать из провокатора невинную жертву. Еще пара дней, и никто не будет вспоминать, что Азербайджан ответил на провокацию Армении, а не наоборот, что был армянский снайпер, ранивший нашего пограничника, и последующие обстрелы территорий суверенного государства. Все будут говорить только о "несоразмерном ответе". Думается, соответствующий сценарий во вторник прорабатывался на встрече Мирзояна с Жозепом Боррелем в Брюсселе. Последняя ситуация на границе значительно обогатила армяно-европейскую повестку, а то сторонам просто не о чем было бы поговорить. Если рассматривать все версии провокации, то не стоит исключать и возможность приурочивания ее к встрече в Брюсселе.

Примечательно, что в сообщениях официальных структур Армении намеренно упускают одну важную деталь. Уничтоженные в результате операции "Возмездие" лица это были не пограничники, а боевики. Распространенные в соцсетях фото погибших и их года рождения говорят сами за себя.

Недели две назад в армянских пабликах появилась информация о канувшей в небытие после 44-дневной войны организации "Еркрапа". Эта организация представляет собой некий добровольческий союз, занимающийся параллельно воспитательно-патриотической работой, то есть уродованием подрастающего поколения. С 1993 года "Еркрапа" навоспитала и патриотически подковала два поколения армян, которые показали прекрасные результаты во время Второй карабахской войны, либо сбежав от мобилизации, либо дезертировав с поля боя. Фактически, "Еркрапа" это военизированное НПО, а по простому - незаконное вооруженное формирование. Сегодня эта преступная группировка охраняет границы Армении. Да, вы не ослышались - границы Армении охраняет не пограничная служба, а вооруженный сброд. Если верить армянским источникам, именно члены "Еркрапа" отправились к праотцам 13 февраля после удара Госпогранслужбы Азербайджана. Армянская сторона первоначально сообщила о двоих убитых и двоих раненых, потом о четверых убитых и одном раненом. А к концу дня в соцсетях появились сообщения о еще одном "внезапно" скончавшемся члене "Еркрапа". Не исключено, что и снайпер, стрелявший по нашему Парвину Халилзаде, тоже относился к этой одиозной структуре.

Ну что сказать... Армения действительно уникальна. Нигде в мире границы государств не охраняются незаконными вооруженными формированиями. Они охраняются пограничниками. В Армении погранслужба отсутствует. На юге на границе с Азербайджаном стоят российские пограничники, на севере - непонятная структура, называющаяся гражданской наблюдательной миссией Евросоюза. А по всей длине линии условной границы размещены ополченцы "Еркрапа", то есть сброд, которому вручили оружие. Не удивительно, что происходят такие инциденты. Это сборище возглавляет в настоящее время депутат от правящей партии Микаелян. Недавно он разоткровенничался со СМИ и поведал, что на границе размещено уже более восьми тысяч вооруженных членов организации. Вчера их стало на четыре (или даже пять) человека меньше.

Судя по реакциям в армянских экспертных кругах и на медиа-пространстве, у происходящего есть еще один любопытный аспект. Провокация, вызвавшая ответный удар, была организована именно на южном участке условной границы, откуда российская сторона еще не вытеснена. Появился еще один повод забросать камнями Россию, что уже делается. Как пишут армянские паблики, российские пограничники не подпускают в эту часть границы миссию Евросоюза. Виноваты, оказывается, не армянские провокаторы, а россияне, не сумевшие предотвратить "азербайджанскую агрессию", и их нужно срочно выгнать и поставить на условной границе французских генералов с биноклями.

Кстати, о французских генералах. Мы не верим в случайности. Провокацию 12 февраля следует рассматривать в комплексе с активизацией Франции, ускорением милитаризации Армении, откровенными сигналами из Штатов и попытками нарушения азербайджанской границы представителями европейской миссии. Хотя наблюдательная миссия ЕС открестилась от задержанного азербайджанскими пограничниками гражданина Чехии, вопросов к ней очень много.

Инцидент вроде бы исчерпан. После преподанного урока соседи притихли, а Пашинян заявил, что армии приказано огонь не открывать и на "провокации" не отвечать. Еще бы... Что ж, если с армянской стороны не последует новых провокационных шагов, на границе будет восстановлена тишина. Все зависит от того, какие задачи будут поставлены кукловодами перед Ереваном и насколько они посчитают выполненными цели нынешней провокации. Пока же в Армении занимаются любимым делом - распространением инсинуаций и оболваниванием и без того дезориентированного в пространстве армянского общества.

P.S. В Армении возбудили уголовное дело по статьям "убийство" и "покушение на убийство". Действия азербайджанской стороны квалифицируются как обстрелы "на почве расовой, национальной, этнической ненависти и ксенофобии"...