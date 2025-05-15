https://news.day.az/society/1752841.html Ряд районов Азербайджана накрыли сильные дожди Некоторые районы Азербайджана накрыли ливни Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории страны наблюдается дождливая погода. В некоторых местах осадки были интенсивными , в Шахдаге выпал снег. 14 мая около 18:45 -18:55 в Шахбузе выпал град диаметром 3 мм.
Ряд районов Азербайджана накрыли сильные дожди
Некоторые районы Азербайджана накрыли ливни
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории страны наблюдается дождливая погода.
В некоторых местах осадки были интенсивными , в Шахдаге выпал снег.
14 мая около 18:45 -18:55 в Шахбузе выпал град диаметром 3 мм.
Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове -15 градусов, в Нахчыванской АР -14, в низменных районах - 16, в горных районах - до 6 градусов тепла. Нестабильная погода сохранится до 17 мая.
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