Ряд районов Азербайджана накрыли сильные дожди

Некоторые районы Азербайджана накрыли ливни

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, на территории страны наблюдается дождливая погода.

В некоторых местах осадки были интенсивными , в Шахдаге выпал снег.

14 мая около 18:45 -18:55 в Шахбузе выпал град диаметром 3 мм.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове -15 градусов, в Нахчыванской АР -14, в низменных районах - 16, в горных районах - до 6 градусов тепла. Нестабильная погода сохранится до 17 мая.