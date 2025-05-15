https://news.day.az/world/1752812.html Сильные лесные пожары в Канаде - есть жертвы - ВИДЕО Как минимум два человека стали жертвами лесных пожаров в центральной провинции Манитоба. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV. По данным местной полиции, жертвами стали мужчина и женщина, их личности устанавливаются. Ранее сообщалось, что не менее 1 тыс.
Сильные лесные пожары в Канаде - есть жертвы - ВИДЕО
Как минимум два, человека стали жертвами лесных пожаров в центральной провинции Манитоба.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.
По данным местной полиции, жертвами стали мужчина и женщина, их личности устанавливаются.
Ранее сообщалось, что не менее 1 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшихся на востоке Манитобы лесных пожаров в районе озера Лак-дю-Бонне. Приказ эвакуироваться получили жители окрестных коттеджных поселков. Площадь возгорания оценивается в 100 тыс. га.
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