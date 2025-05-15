Сильные лесные пожары в Канаде

Как минимум два, человека стали жертвами лесных пожаров в центральной провинции Манитоба.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CTV.

По данным местной полиции, жертвами стали мужчина и женщина, их личности устанавливаются.

Ранее сообщалось, что не менее 1 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшихся на востоке Манитобы лесных пожаров в районе озера Лак-дю-Бонне. Приказ эвакуироваться получили жители окрестных коттеджных поселков. Площадь возгорания оценивается в 100 тыс. га.