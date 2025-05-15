Азия готовится к новой волне COVID-19

Новая волна заболеваемости коронавирусом охватила Азию - особенно резкий рост числа инфицированных зафиксирован в Гонконге и Сингапуре.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В течение последних месяцев количество случаев заражения COVID-19 в регионе постоянно увеличивается. В связи с этим власти вновь активизировали кампании по вакцинации и призывают граждан быть бдительными.

Министерство здравоохранения Сингапура впервые за последний год опубликовало обновленную статистику, согласно которой за период с 27 апреля по 3 мая число заболевших выросло на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Количество госпитализаций увеличилось на 30%.

Власти страны рекомендуют населению временно вернуться к ношению защитных масок в общественных местах, особенно в закрытых помещениях и в общественном транспорте.

Подобные меры также вводятся в Гонконге, где ситуация с распространением вируса вызывает беспокойство у местных специалистов. Медики подчеркивают, что основным способом защиты по-прежнему остаются вакцинация и соблюдение санитарных норм.