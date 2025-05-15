Облака мамматус в Техасе

Облака занимают весь небосвод и выглядят эффектно на закате, освещаемые снизу оранжево-красным светом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Облака мамматус выглядят как большие "пузырьки" или "плечики", которые свисают из нижней части облака, создавая впечатление, что облако состоит из маленьких "мешочков" или "грудей".

Они могут быть расположены в виде линий или групп.