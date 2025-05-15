https://news.day.az/unusual/1753013.html Облака мамматус в Техасе - ВИДЕО Облака занимают весь небосвод и выглядят эффектно на закате, освещаемые снизу оранжево-красным светом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Облака мамматус выглядят как большие "пузырьки" или "плечики", которые свисают из нижней части облака, создавая впечатление, что облако состоит из маленьких "мешочков" или "грудей".
Облака мамматус в Техасе - ВИДЕО
Облака занимают весь небосвод и выглядят эффектно на закате, освещаемые снизу оранжево-красным светом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Облака мамматус выглядят как большие "пузырьки" или "плечики", которые свисают из нижней части облака, создавая впечатление, что облако состоит из маленьких "мешочков" или "грудей".
Они могут быть расположены в виде линий или групп.
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